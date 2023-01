Dürr-Aktie sinkt: Tochtergesellschaft CPM wird vollständig übernommen

Über die Höhe des Kaufpreises für die erworbene Beteiligung von 49 Prozent wurde Stillschweigen vereinbart, wie die Dürr AG mitteilte. Die veräußerten Unternehmensanteile befanden sich bislang im Besitz der Gründerfamilie Bellezza, die sich nun altersbedingt zurückziehe. Die auf schlüsselfertige Endmontageanlagen für die Automobilindustrie spezialisierte CPM SpA mit Sitz in Turin wurde 1967 gegründet und gehört seit dem 1. Januar 1999 zum Dürr-Konzern.

Die vollständige Übernahme passt zudem in die Konzernstrategie, sämtliche Aktivitäten in der Automobil-Endmontagetechnik in der Division Paint and Final Assembly Systems zusammenzufassen, um in den kommenden Jahren Wachstumspotenziale zu realisieren. CPM werde dabei als Kompetenzzentrum zukünftig eine noch wichtigere Rolle einnehmen.

Die Dürr-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,78 Prozent tiefer bei 35,22 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)