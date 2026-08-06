Dürr Aktie
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
|Trotz Schwierigkeiten
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06.08.2026 09:25:38
Dürr-Aktie verliert: Anlagenbauer übertrifft Vorjahresergebnis trotz BBS-Sorgen
Der Nachsteuerverlust aus dem fortgeführten Geschäft sei auf 89,1 Millionen Euro gesunken, nach einem Minus von 110,5 Millionen noch vor einem Jahr, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
Der Konzern hatte im Juli bereits vorläufige Quartalszahlen veröffentlicht und zugleich den Abbau von 500 Stellen bei der 2023 übernommenen BBS Automation angekündigt. Diese kämpft mit einem schwierigen Marktumfeld und einer rückläufigen Nachfrage. Dürr verbuchte den jetzigen Angaben zufolge zum 30. Juni eine Wertminderung auf die Geschäftseinheit von 94,9 Millionen Euro.
Der Umsatz des gesamten Dürr-Konzerns ging im zweiten Quartal - wie bereits bekannt - um rund zwei Prozent auf 981 Millionen Euro zurück. An seinen Jahreszielen hält das Management um Konzernchef Jochen Weyrauch aber weiter fest.
Im XETRA-Handel gibt die Dürr-Aktie zeitweise 4,3 Prozent auf 17,82 Euro ab.
/tav/jha/
BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX)
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