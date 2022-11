Dürr-Aktie zieht an: Ausblick für das Wachstum bis 2030 verbessert

Die Dürr AG will in den kommenden Jahren schneller wachsen.

Wie das MDAX -Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, soll zudem die bereinigte operative Marge künftig stabil über 8 Prozent liegen. Der Maschinen- und Anlagenbauer setzt auf neue Geschäftsfelder rund um Nachhaltigkeit, E-Mobilität und Automatisierung sowie eine höhere Effizienz.

Bis 2030 soll der Umsatz im Schnitt um 5 bis 6 Prozent im Jahr steigen. Bisher hat der Dürr-Konzern jährliche Zuwächse von 2 bis 3 Prozent vor Zukäufen angestrebt.

Überdurchschnittlich wachsen sollen etwa die Geschäftsfelder Produktionstechnik für klimafreundliche Holzhäuser, Automatisierungstechnik und die Beschichtungstechnik für Batteriezellen. Werden diese in diesem Jahr rund 350 Millionen Euro zum erwarteten Konzernumsatz von 4,2 Milliarden Euro beisteuern, sollen es zum Ende des Jahrzehnts 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro sein.

Auch das klassische Kerngeschäft, unter anderem mit Lackierereien, Lackierrobotern und Montagelinien, soll wachsen, wenn auch mit geringeren Raten. Der auf die Autoindustrie entfallende Umsatzanteil dürfte auf 30 Prozent von derzeit 45 Prozent sinken.

Das Margenziel von 8 Prozent, was übernächstes Jahr erreicht werden soll, soll in den Folgejahren gehalten oder übertroffen werden. "Dafür spricht der überdurchschnittliche Margenbeitrag, den wir in den neuen Geschäftsfeldern erwarten", sagte Finanzvorstand Dietmar Heinrich.

Der freie Cashflow soll ab 2025 dauerhaft mindestens 80 Prozent des Nachsteuerergebnisses betragen.

Via XETRA steigt die Dürr-Aktie zwischenzeitlich um 1,17 Prozent auf 32,76 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)