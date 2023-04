Dürr fordert Grüne zu Änderungen am Heizungsgesetz auf

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, fordert die Grünen auf, von der FDP verlangte Änderungen am Gebäudeenergiegesetz mitzutragen. Klimaschutz müsse "zu den Menschen passen, das müssen auch die Grünen verstehen", sagte Dürr der Bild-Zeitung. "In diesem Sinn müssen wir das Gesetz jetzt im parlamentarischen Prozess verbessern. Das wird in jedem Fall gelingen." Konkret nannte der FDP-Politiker den Einbau von Gasheizungen auch nach 2024. "So haben wir es in der Koalition vereinbart. Und das Gesetz muss so ausgestaltet sein, dass es technisch in der Realität auch möglich ist", sagte Dürr. Voraussetzung sei, dass sie klimaneutral funktionierten. Dürr deutete an, dass es schwierige Beratungen mit SPD und Grünen werden könnten und deshalb die für Juni geplante Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag auf Herbst verschoben werden könnte. "Wir müssen ein gutes Gesetz machen, dass von den Bürgern akzeptiert wird", sagte er. "Wenn das länger als zwei Monate dauert, dann ist das so."