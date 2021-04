Dürr-Tochter Homag startet Investitionsprogramm

In den kommenden drei Jahren sollen 60 bis 80 Millionen Euro in die Modernisierung des Hauptstandortes in Schopfloch fließen, wie das Unternehmen Dürr mitteilte. Weitere rund 15 Millionen Euro investiert Homag in ein neues Werk in Polen.

In Schopfloch sollen ein Kundencenter, moderne Bürogebäude, ein zeitgemäßes Betriebsrestaurant sowie ein Logistikcenter entstehen. Geplant ist zudem der Neubau eines an den Standort angebundenen Logistikcenters. Ziele sind eine hohe Ersatzteil-Verfügbarkeit sowie schlanke und effiziente Logistikprozesse bei der Belieferung des Werks und der Kunden.

FRANKFURT (Dow Jones)