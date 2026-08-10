|
10.08.2026 12:41:00
Dürre - BMF sieht wenig budgetären Spielraum für Bauern-Hilfspaket
Der Wunsch nach Unterstützungsmaßnahmen für die Landwirtschaft komme von Seiten der ÖVP, das Finanzministerium warte daher auf konkrete Vorschläge aus dem schwarzen Landwirtschaftsministerium. "Eine 'Koste-es-was-es-wolle-Politik' wird es aus guten Gründen nicht geben", heißt es aus dem Büro von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) weiter. Notwendig seien jedenfalls "nachhaltige und langfristige Lösungen für den Klimaschutz".
Die Hagelversicherung ortet eine klimawandelbedingte "historische Dürrekatastrophe" für die Bauern. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft liege heuer bisher bei 1 Mrd. Euro, teilte der Agrar-Spezialversicherer am Montag mit. Die aktuelle Dürre-Schadenbilanz der Hagelversicherung ist laut Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) "eine zentrale Grundlage" für die weiteren Entscheidungen der Bundesregierung und der Länder für das geplante Bauern-Hilfspaket. Am Montagnachmittag lädt Totschnig zu einem "Runden Tisch" zur "Trockenheit in der Landwirtschaft".
cgh/cri
WEB http://www.hagel.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.