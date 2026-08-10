|
10.08.2026 10:13:00
Dürre - Hagelversicherung: 1 Mrd. Euro Schaden in der Landwirtschaft
Die heimischen Bauern verzeichnen dürrebedingte Rekordschäden. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft liege bisher bei 1 Mrd. Euro, teilte der Agrar-Spezialversicherer Hagelversicherung am Montag mit. Betroffen von der Dürre sei ganz Österreich und sämtliche Kulturen, insbesondere Grünland, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Kürbisse und Soja, aber regional auch Getreide.
80 Prozent der Ackerflächen und 40 Prozent der Grünlandflächen sind laut Hagelversicherung gegen Dürre versichert. "Die versicherten Betriebe haben somit einen Rechtsanspruch auf eine Entschädigung", sagte der Chef der Hagelversicherung, Kurt Weinberger, bei einer Pressekonferenz in Wien.
Die Dürre-Schadenbilanz der Hagelversicherung ist laut Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) "eine zentrale Grundlage" für die weiteren Entscheidungen der Bundesregierung und der Länder für das geplante Bauern-Hilfspaket.
(Redaktionelle Hinweise: GRAFIKEN 0991-26, 0982-26) cri/tpo
WEB http://www.hagel.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX in Grün -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.