Dürre - Hagelversicherung: 1 Mrd. Euro Schaden in der Landwirtschaft

Die heimischen Bauern verzeichnen dürrebedingte Rekordschäden. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft liege bisher bei 1 Mrd. Euro, teilte der Agrar-Spezialversicherer Hagelversicherung am Montag mit. Betroffen von der Dürre sei ganz Österreich und sämtliche Kulturen, insbesondere Grünland, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Kürbisse und Soja, aber regional auch Getreide.

80 Prozent der Ackerflächen und 40 Prozent der Grünlandflächen sind laut Hagelversicherung gegen Dürre versichert. "Die versicherten Betriebe haben somit einen Rechtsanspruch auf eine Entschädigung", sagte der Chef der Hagelversicherung, Kurt Weinberger, bei einer Pressekonferenz in Wien.

Die Dürre-Schadenbilanz der Hagelversicherung ist laut Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) "eine zentrale Grundlage" für die weiteren Entscheidungen der Bundesregierung und der Länder für das geplante Bauern-Hilfspaket.

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