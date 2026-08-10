Dürre - Hagelversicherung deckt Schäden in Höhe von 400 Mio. Euro ab

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Titel, Lead geändert, Details zu Rückversicherung (3. Absatz), "Runder Tisch" von BM Totschnig (letzter Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Hagelversicherung-Chef Kurt Weinberger ortet eine klimawandelbedingte "historische Dürrekatastrophe" für die Bauern. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft liege bisher bei 1 Mrd. Euro, teilte der Agrar-Spezialversicherer mit. Die Hagelversicherung wird Schäden in Höhe von rund 400 Mio. Euro abdecken. Betroffen von der Dürre sei ganz Österreich und sämtliche Kulturen, insbesondere Grünland, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Kürbisse und Soja, aber regional auch Getreide.

Wenn die hohen Temperaturen bis Ende August anhalten und die Niederschläge ausbleiben, dann werde sich "das Schadenausmaß klar erhöhen", sagte der Hagelversicherung-Chef am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Höhere Dürreschäden wegen menschengemachten Klimawandels

80 Prozent der Ackerflächen und 40 Prozent der Grünlandflächen sind laut Hagelversicherung gegen Dürre versichert. "Die versicherten Betriebe haben somit einen Rechtsanspruch auf eine Entschädigung", sagte der Hagelversicherung-Chef. "Wir zahlen rasch aus. Wir sind ein verlässlicher Partner", betonte Weinberger. Die Auszahlungen an die Bauern sind mit Rückversicherungen des Agrar-Spezialversicherers abgesichert. Man habe weltweit 36 Rückversicherungen.

Ausbleibende Niederschläge und mehrere Hitzewellen haben heuer in Österreich zu einer Rekord-Dürre geführt. "Der menschengemachte Klimawandel führt zu einer Zunahme der Schäden", hielt Weinberger fest.

Regierung und Bundesländer planen ein Bauern-Hilfspaket

Die aktuelle Dürre-Schadenbilanz der Hagelversicherung ist laut Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) "eine zentrale Grundlage" für die weiteren Entscheidungen der Bundesregierung und der Länder für das geplante Bauern-Hilfspaket. Am Montagnachmittag lädt Totschnig zu einem "Runden Tisch" zur "Trockenheit in der Landwirtschaft".

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIKEN 0991-26, 0982-26) cri/tpo

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