10.08.2026 15:47:00

Dürre - Minister verspricht Geld auch für unversicherte Bauern

Für Ernteausfälle aufgrund der schweren Dürre in Österreich verspricht Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) auch Hilfsgelder für Bauern, die sich nicht gegen Dürre versichert haben. Einen Zeitplan für die Präsentation des von Totschnig und Kanzler Christian Stocker (ÖVP) angekündigten Hilfspakets gibt es jedoch nicht. Ressortinterne Umschichtungen im Landwirtschaftsbudget würden jedenfalls nicht ausreichen, sagte Totschnig am Montag zur APA.

"Ich habe heute in der Früh nach Bekanntwerden der Zahlen von der österreichischen Hagelversicherung mit dem Finanzminister Kontakt aufgenommen", sagte Totschnig in seinem Statement am Montagnachmittag vor Beginn eines "runden Tisches" mit Experten und Bauernvertretern. "Wir starten jetzt mit den Verhandlungen mit dem Finanzministerium", so Totschnig. Es sei klar, dass "wir rasch vorankommen müssen". Totschnig sprach davon, "in den nächsten Tagen" ein Paket auf den Tisch legen zu wollen.

Totschnig: Brauchen Paket "für alle bäuerlichen Familienbetriebe"

Totschnig verwies darauf, dass im Katastrophenfondsgesetz festgeschrieben sei, dass Risiken, die versicherbar sind, nicht aus dem Katastrophenhilfsfonds abgegolten werden können. Der Minister versprach aber auch Geld für unversicherte Bauern: "Wir brauchen ein Unterstützungspaket für alle bäuerlichen Familienbetriebe." Es gehe dabei auch um "Unterstützung von Betrieben, die jetzt nicht an der Versicherung teilgenommen haben".

Der Landwirtschaftsminister begründete dies mit dem Ausmaß der Krise mit einem Schaden von einer Milliarde Euro. Totschnig verwies auf das Hitzejahr 2018, als es einen Schaden von 230 Mio. Euro gab, der mit 60 Mio. Euro abgefedert worden sei. Es gehe darum, über die Versicherung hinaus einen Beitrag zu leisten. "Ich denke zum Beispiel an Betriebsmittelkredite", so Totschnig.

"Bin absolut schockiert"

Ressortinterne Umschichtungen im Budget des Landwirtschaftsministeriums reichten dafür nicht aus. Es brauche "in einer außerordentlichen Situation außerordentliche Maßnahmen" - auch aus budgetärer Sicht. Es gehe um die Existenz vieler Betriebe. Totschnig sprach von einer "historischen Dürrekatastrophe" und "ich muss sagen, ich bin absolut schockiert über dieses Ausmaß".

pro/ivn

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen