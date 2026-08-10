Dürre - Minister verspricht Geld auch für unversicherte Bauern

Für Ernteausfälle aufgrund der schweren Dürre in Österreich verspricht Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) auch Hilfsgelder für Bauern, die sich nicht gegen Dürre versichert haben. Einen Zeitplan für die Präsentation des von Totschnig und Kanzler Christian Stocker (ÖVP) angekündigten Hilfspakets gibt es jedoch nicht. Ressortinterne Umschichtungen im Landwirtschaftsbudget würden jedenfalls nicht ausreichen, sagte Totschnig am Montag zur APA.

"Ich habe heute in der Früh nach Bekanntwerden der Zahlen von der österreichischen Hagelversicherung mit dem Finanzminister Kontakt aufgenommen", sagte Totschnig in seinem Statement am Montagnachmittag vor Beginn eines "runden Tisches" mit Experten und Bauernvertretern. "Wir starten jetzt mit den Verhandlungen mit dem Finanzministerium", so Totschnig. Es sei klar, dass "wir rasch vorankommen müssen". Totschnig sprach davon, "in den nächsten Tagen" ein Paket auf den Tisch legen zu wollen.

Totschnig: Brauchen Paket "für alle bäuerlichen Familienbetriebe"

Totschnig verwies darauf, dass im Katastrophenfondsgesetz festgeschrieben sei, dass Risiken, die versicherbar sind, nicht aus dem Katastrophenhilfsfonds abgegolten werden können. Der Minister versprach aber auch Geld für unversicherte Bauern: "Wir brauchen ein Unterstützungspaket für alle bäuerlichen Familienbetriebe." Es gehe dabei auch um "Unterstützung von Betrieben, die jetzt nicht an der Versicherung teilgenommen haben".

Der Landwirtschaftsminister begründete dies mit dem Ausmaß der Krise mit einem Schaden von einer Milliarde Euro. Totschnig verwies auf das Hitzejahr 2018, als es einen Schaden von 230 Mio. Euro gab, der mit 60 Mio. Euro abgefedert worden sei. Es gehe darum, über die Versicherung hinaus einen Beitrag zu leisten. "Ich denke zum Beispiel an Betriebsmittelkredite", so Totschnig.

"Bin absolut schockiert"

Ressortinterne Umschichtungen im Budget des Landwirtschaftsministeriums reichten dafür nicht aus. Es brauche "in einer außerordentlichen Situation außerordentliche Maßnahmen" - auch aus budgetärer Sicht. Es gehe um die Existenz vieler Betriebe. Totschnig sprach von einer "historischen Dürrekatastrophe" und "ich muss sagen, ich bin absolut schockiert über dieses Ausmaß".

pro/ivn