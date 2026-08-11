Dürre: Öffentliche Hand zahlt Gutteil der Bauern-Versicherungsprämien

Rund um mögliche Dürre-Agrarhilfen ist ein Disput zwischen Schwarz und Rot entbrannt: Während das ÖVP-Agrarministerium solche nicht rein aus seinem Etat begleichen will, verweist das SPÖ-Finanzministerium auf das festgezurrte Sparbudget. Allerdings geht es für die SPÖ auch um Zuschüsse an die Hagelversicherung, die schon in der Vergangenheit ein Politikum waren. Denn die öffentliche Hand finanziert 55 Prozent der Prämien für die Bauern.

Grundsätzlich bietet die Österreichische Hagelversicherung zwei Möglichkeiten für Landwirte, sich gegen Schäden durch anhaltende Trockenheit abzusichern: Eine Elementarversicherung, die auch Hagel, Frost und weitere Risiken abdeckt, sowie eine spezielle Dürre-Indexversicherung.

Formen der Absicherung gegen Dürre

Bei der Elementarversicherung wird entschädigt, wenn Bauern eine bestimmte Ertragsgrenze unterschreiten. Bei der Spezialversicherung gibt es eine Entschädigung ab einem bestimmten Niederschlagsdefizit, sie ist also prinzipiell ertragsunabhängig. Die Deckungssumme - die finanzielle Leistung durch die Versicherung im Schadensfall - richtet sich nach den unterschiedlichen Varianten der beiden Versicherungen, die teilweise an Kulturen wie Getreide oder Soja gekoppelt sind. Wie viel Geld an die versicherten Bauern bei Dürreschäden ausgezahlt wird, lasse sich pauschal daher nicht sagen, heißt es aus der Österreichischen Hagelversicherung auf APA-Anfrage.

Bund und Länder teilen sich Prämien-Zuschüsse

In beiden Fällen übernimmt die öffentliche Hand grundsätzlich 55 Prozent der Prämien, wobei sich Bund und Länder die Zuschüsse paritätisch aufteilen. Weiters erhalten die Bauern 55 Prozent der Versicherungsprämie gegen Tierseuchen und Tierkrankheiten vom Staat. 2025 beliefen sich die Zuschüsse für die Prämien auf rund 160 Mio. Euro.

Die entsprechenden Regelungen wurden erst 2018 mit Wirkung ab 2019 einer Novelle unterzogen, die seitens der damaligen türkis-blauen Bundesregierung bzw. von Ex-ÖVP-Agrarministerin Elisabeth Köstinger unter anderem mit Wetterextremen und Dürreschäden im Jahr 2018 begründet wurden. Seitdem gilt der Fördersatz von 55 Prozent, davor hatte er 50 Prozent betragen.

Unterstützt werden die Bauern vom Staat nicht nur bei Dürreschäden. Auch die Prämien für Risiken wie Hagel, Frost, Sturm und Überschwemmung werden bezuschusst. Gegen Dürre allein sind in Österreich rund 80 Prozent der Ackerflächen und 40 Prozent der Grünlandflächen versichert.

Hagelversicherung auf Schäden in der Landwirtschaft spezialisiert

Die Österreichische Hagelversicherung gilt als Spezialversicherer für die Landwirtschaft, auf deren Initiative sie 1946 gegründet wurde. Rechtlich handelt es sich um einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, das heißt seine Kunden sind gleichzeitig Mitglieder. Um das bei Wetterextremen und vor allem bei Dürre große Konzentrationsrisiko bzw. das Risiko vieler gleichzeitig eintretender Schadensfälle abzufedern, überwälzt sie dieses auf Rückversicherer, die das Risiko besser und auf größere geografische Räume streuen können. Größere private Versicherungsunternehmen wie die UNIQA oder die Wiener Städtische bieten hierzulande keine eigenen Produkte gegen Dürreschäden an, es bestehen aber Kooperationspartnerschaften mit der Hagelversicherung.

tpo/cri

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