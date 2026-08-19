19.08.2026 15:18:00

Dürre - Tauziehen um Bauernhilfen und Klimagesetz dauert an

In der Debatte um Dürrehilfen für Landwirte hat es auch zur Wochenmitte kaum Bewegung gegeben. Als wesentliche Hürde erweist sich weiter der Entwurf zum Klimagesetz, an den SPÖ und NEOS akute Unterstützung für Bauern knüpfen. ÖVP-intern legt sich dem Vernehmen nach weiterhin der Wirtschaftsflügel quer, wobei Knackpunkt das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 sein dürfte. Auf Widerstand stößt das Vorhaben auch bei Wirtschaftskammer (WKÖ) und Industriellenvereinigung (IV).

Diese stören sich daran, dass mit dem Klimagesetz in seiner angedachten Form das geltende EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 unterboten würde, was einem "nationalen Alleingang" gleichkomme und ökonomische Folgeschäden nach sich ziehe, wie es unlängst in einer Aussendung hieß. Der Kritik am Ziel der Klimaneutralität bis 2040 hielt NEOS-Klimasprecher Michael Bernhard im "Ö1"-Mittagsjournal am Mittwoch entgegen, dass es keine automatischen Konsequenzen gebe, wenn die Vorgaben nicht zeitgemäß erfüllt würden. Ein fertiger Entwurf zum Klimagesetz liege jedenfalls am Tisch, sagte er in Richtung des schwarzen Koalitionspartners.

Was die Bauernhilfen betrifft, hatte SPÖ-Mandatarin Julia Herr am Dienstagabend in der "ZIB2" des ORF betont, dass man weiterhin gesprächsbereit sei, es aber nicht sein könne, dass "immer nur der Waldbrand gelöscht", nicht aber die "Brandursache" bekämpft werde. Neben dem Klimagesetz war bis zuletzt auch die Frage nach der Gegenfinanzierung möglicher Dürrehilfen ungeklärt. Wann die Verhandlungen auf Ministerebene in die nächste Runde gehen, war am Mittwochnachmittag offen.

tpo/ivn/ad

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:40 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
03:05 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen