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10.09.2026 10:01:00
Dürre: Weinernte 2026 um ein Viertel niedriger als im Langzeitschnitt
Die Weinernte habe wegen der Hitze "außergewöhnlich früh begonnen", so der Weinbaupräsident bei der Ernte-Pressekonferenz. Die Weinbauern befinden sich bereits mitten in der Ernte. In Niederösterreich, der Steiermark und Wien hat Anfang September die Hauptlese gestartet.
Bis zu 40 Prozent geringere Weinernte im Weinviertel
Besonders der Osten Österreichs war heuer von extremer Trockenheit und Hitze betroffen. Die Winzer im Weinviertel erwarten einen Wein-Mengenrückgang von bis zu 40 Prozent.
"Kleine Beeren bedeuten weniger Saft, aber eine hohe Konzentration an wertgebenden Inhaltsstoffen", sagte Schmuckenschlager. Man erwarte "daher besonders aromatische und ausdrucksstarke Weine".
(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 1113-26, Themenbilder zur Weinernte vom 2. September sind im AOM und Newsdesk abrufbar) cri/sag
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