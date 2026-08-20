Dürre - Weiter keine Einigung über Bauernhilfen und Klimagesetz

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Gespräche dauern an, keine Einigung in Sicht, rundum erneuert, Kürzungen ---------------------------------------------------------------------

Im Ringen um Dürrehilfen für Bauern und das Klimagesetz hat es auch am Donnerstag keine Einigung gegeben. Die Verhandlungen seien durchaus konstruktiv verlaufen, am Freitag sollen die Gespräche fortgesetzt werden, hieß es aus Verhandlungskreisen zur APA. Zuvor hatten Vertreter der Regierungsparteien trotz Irritationen bei SPÖ und NEOS wegen eines ÖVP-Vorschlags zum Ziel der Klimaneutralität betont, weiter einen Kompromiss finden zu wollen.

SPÖ und NEOS störten sich vor Gesprächsbeginn insbesondere an einer neuen Version des Klimagesetzes, wonach zwar das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 verankert werde, dies aber nur insoweit, als "ein wettbewerbsfähiger Standort" gesichert werde. Die beiden Parteien sehen das als Rückschritt. Gegen das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 hatte sich zuvor ÖVP-intern der Wirtschaftsbund gewehrt, strikt dagegen sind auch die Wirtschaftskammer (WKÖ) und die Industriellenvereinigung (IV). Sie sehen darin eine Übererfüllung von EU-Zielen und befürchten Folgeschäden für die Wirtschaft.

Umstritten blieb zuletzt außerdem, ob es auch Unterstützung für unversicherte Landwirte geben soll. Weiter ungeklärt war darüber hinaus die Frage der Finanzierung für die Bauernhilfen. ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig hatte dazu am Donnerstagvormittag gegenüber der APA neuerlich Gelder aus dem Katastrophenfonds ins Spiel gebracht. Ein Paket über ein Volumen von 250 Mio. Euro für die Bauern, das diese unter anderem von Sozialversicherungsbeiträgen befreien hätte sollen, lehnte die SPÖ demnach am gestrigen Mittwoch ab. Diese sei nur bereit gewesen, 50 Mio. Euro für Bauern freizumachen, so Totschnig.

ÖVP-Rückendeckung für Totschnig, Kritik von FPÖ und Grünen

Rückendeckung für den Agrarminister kam unter anderem von Niederösterreichs Landeshauptfrau und Parteikollegin Johanna Mikl-Leitner, die die SPÖ aufforderte, ihre "Blockade" aufzugeben. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim konterte, man könne nicht "jedes Problem mit noch mehr Geld zuschütten".

Die FPÖ warf der Regierung "Herumgeeiere" vor. Von SPÖ und NEOS sei es "schäbig", die Situation auszunutzen, um einen politischen Tauschhandel zu initiieren, so FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner. Kritisch äußerte sich auch die stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer. "Österreich verdorrt und das Klima wird immer heißer - aber die Koalition liefert nichts. Statt Verantwortung für unser Land zu beweisen, zelebrieren ÖVP, SPÖ und NEOS die gegenseitige Blockade. Drauf zahlen die Bäuerinnen und Bauern und der Klimaschutz."

Umwelt-NGOs fordern wirksames Klimagesetz

Zu Wort meldeten sich auch Umwelt-NGOs. Totschnig müsse aufhören, "die Marionette der Wirtschaftslobby zu spielen", es brauche ein "starkes Klimagesetz", so Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace. In dieselbe Kerbe stieß Laila Kriechbaum, Sprecherin von Fridays For Future: "Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung dürfen nicht als Dirigenten der ÖVP-Verhandlungsführer den Ton bestimmen", forderte sie ebenso eine "wirksames" Klimagesetz.

tpo/spo