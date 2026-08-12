Dürre - Wifo-Experte rechnet mit höheren Bauern-Versicherungsprämien

Landwirte müssen sich nach der Einschätzung von Wifo-Ökonom Thomas Url in den kommenden Jahren auf höhere Tarife für die Dürreversicherung einstellen. "Das muss nicht schon im nächsten Jahr geschehen, aber angesichts sich häufender Extremwetterereignisse und steigender Schäden durch Trockenheit ist damit zu rechnen", sagte der Versicherungsexperte im Gespräch mit der APA. Eine Versicherungspflicht gegen Dürreschäden lehnt er allerdings ab.

Aus Sicht der Assekuranzen sei extreme Trockenheit im Vergleich zu anderen Risiken wie Hagel wirtschaftlich besonders belastend, da diese eine höhere Zahl an landwirtschaftlichen Betrieben treffe und damit großflächigeren Schaden anrichte. Das zeige sich besonders stark in der jetzigen Krise, die fast ganz Mitteleuropa im Griff habe, so Url. Hagel ziehe demgegenüber in der Regel zwar eine "Schneise der Verwüstung" nach sich, der Einschlag erfolge aber punktueller und sei daher finanziell besser kompensierbar.

Grundsätzlich tragen Versicherungsunternehmen wie die Österreichische Hagelversicherung der breiten Wirkung von Dürre insofern Rechnung, als sie das dadurch ausgelöste finanzielle Risiko auf größere Rückversicherungsgesellschaften abwälzen. Diese sind als global orientierte Akteure besser in der Lage, das Risiko zu streuen. Andererseits erhöht die Klimaerwärmung auch die Eintrittswahrscheinlichkeit und Intensität von Dürren und anderen Naturkatastrophen weltweit. Sprich: Neben den wahrscheinlich höheren Schäden durch die Dürre selbst, die bis zu einem gewissen Grad durch höhere Prämien kompensiert werden müssten, dürften auch die Gebühren steigen, die Rückversicherungsgesellschaften den Erstversicherern verrechnen. Und auch das könnte sich letztlich auf die Prämien für die Bauern und den Staat niederschlagen, der diese bezuschusst.

Wifo-Ökonom gegen Versicherungspflicht

Der in den vergangenen Tagen von verschiedenen Seiten ventilierten Idee einer Versicherungspflicht gegen Dürreschäden kann Url trotz der von Klimaforschern erwarteten Zunahme von Dürreereignissen wenig abgewinnen. Eine solche hätte zwar zur Folge, dass sich die Zahl der Versicherten erhöht und theoretisch die Beiträge für die einzelnen Betriebe geringer ausfielen. Aus Sicht des Experten würden damit aber falsche Anreize gesetzt, etwa was die Anpassung an den Klimawandel durch geänderte Fruchtfolge und den Einsatz hitzeresistenter Pflanzen betrifft. Wenn ohnehin eine generelle Absicherung für potenzielle Schäden bestehe, müssten sich viele Bauern auch nicht besser auf die Bedrohung durch Dürre einstellen, so die Überlegung, vor der Url warnt.

Prinzipiell mache es aber freilich Sinn, sich gegen Dürre zu versichern, zumal Bund und Länder in Österreich 55 Prozent der Prämien übernehmen. "Man sollte nicht darauf warten, bis ein guter Geist aus der Politik kommt und die Mittel zur Verfügung stellt." Hinsichtlich möglicher Hilfen für unversicherte Landwirte halte er es daher ähnlich wie sein Wifo-Kollege Franz Sinabell: "Die, die jetzt eine Versicherungsprämie zahlen, dürfen nicht die Dummen sein", meinte Url gegenüber der APA. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hatte unlängst Hilfen für alle Bauern in Aussicht gestellt, die Regierungspartner SPÖ und NEOS sehen das mit Blick auf die angespannte Budgetlage kritisch.

Diskussion kommt für Hagelversicherung verfrüht

Für die Hagelversicherung, die hierzulande Versicherungsschutz gegen Dürre anbietet, kommt die Diskussion über höhere Prämien noch zu früh. "Unser Ziel ist natürlich, die Kosten niedrig zu halten", so eine Sprecherin gegenüber der APA. Damit befasse man sich aber nicht jetzt, wo Feuer am Dach sei. Ähnlich äußerte sich das ÖVP-geführte Landwirtschaftsministerium: "Eine seriöse Einschätzung über deren künftige Entwicklung (die Prämienentwicklung, Anm.) ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Klar ist aber, dass das bewährte österreichische Modell (inklusive Prämienförderung, Anm.) der landwirtschaftlichen Risikoversicherung eine zentrale Säule zur Absicherung unserer landwirtschaftlichen Betriebe ist."

tpo/pro

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