BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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23.03.2026 12:31:00
DUH-Klage gegen BMW und Mercedes scheitert am BGH
Die Deutsche Umwelthilfe wollten ein Verbrenner-Aus ab 2030 für BMW und Mercedes vor Gericht erreichen. Doch der BGH sieht den Gesetzgeber in der Pflicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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