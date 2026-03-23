DUH-Klage gegen BMW und Mercedes scheitert am BGH

BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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23.03.2026 12:31:00

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Die Deutsche Umwelthilfe wollten ein Verbrenner-Aus ab 2030 für BMW und Mercedes vor Gericht erreichen. Doch der BGH sieht den Gesetzgeber in der Pflicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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