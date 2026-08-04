Duke Energy Corp Profit Advances In Q2

(RTTNews) - Duke Energy Corp (DUK) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $1.077 billion, or $1.38 per share. This compares with $971 million, or $1.25 per share, last year.

Excluding items, Duke Energy Corp reported adjusted earnings of $1.116 billion or $1.43 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.1% to $7.592 billion from $7.508 billion last year.

Duke Energy Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.077 Bln. vs. $971 Mln. last year. -EPS: $1.38 vs. $1.25 last year. -Revenue: $7.592 Bln vs. $7.508 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.55 To $ 6.80