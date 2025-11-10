Duke Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Duke Energy gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,54 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 8,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at