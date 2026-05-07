Duke Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Duke Energy hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,18 Milliarden USD – ein Plus von 11,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Duke Energy 8,25 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at