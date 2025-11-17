Duke Energy International Geracao Paranapanema legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Duke Energy International Geracao Paranapanema hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,35 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Duke Energy International Geracao Paranapanema 0,450 BRL je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 298,4 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 286,7 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at