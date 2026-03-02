Duke Energy International Geracao Paranapanema mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Duke Energy International Geracao Paranapanema hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,66 BRL erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 313,6 Millionen BRL, gegenüber 316,4 Millionen BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,87 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,66 BRL beziffert. Im Vorjahr waren 4,57 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Duke Energy International Geracao Paranapanema mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,20 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 4,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at