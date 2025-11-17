Duke Energy International Geracao Paranapanema SA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Duke Energy International Geracao Paranapanema SA hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0,450 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Duke Energy International Geracao Paranapanema SA 298,4 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 286,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at