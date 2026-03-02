Duke Energy International Geracao Paranapanema SA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Duke Energy International Geracao Paranapanema SA gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 BRL gegenüber 2,66 BRL im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Duke Energy International Geracao Paranapanema SA 313,6 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 316,4 Millionen BRL umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatte Duke Energy International Geracao Paranapanema SA ein EPS von 4,57 BRL je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Duke Energy International Geracao Paranapanema SA mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,20 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 4,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at