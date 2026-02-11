Duke Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Duke Energy hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Duke Energy 1,54 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 7,94 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,36 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,31 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,71 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Duke Energy im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,24 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 30,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at