11.02.2026 06:31:28

Duke Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Duke Energy hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Duke Energy 1,54 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 7,94 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,36 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,31 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,71 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Duke Energy im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,24 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 30,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwächer -- DAX schließt mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich mit rotem Vorzeichen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen