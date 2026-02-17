|
17.02.2026
Duke Offshore hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Duke Offshore veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Duke Offshore ein EPS von -0,790 INR je Aktie vermeldet.
