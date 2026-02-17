Duke Offshore hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Duke Offshore veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Duke Offshore ein EPS von -0,790 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at