Duke Offshore mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Duke Offshore hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,540 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at