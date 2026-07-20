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20.07.2026 06:31:29
Duke Offshore präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Duke Offshore gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,28 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Duke Offshore -0,400 INR je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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