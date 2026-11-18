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18.11.2026 06:31:28
Duke Robotics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Duke Robotics hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Duke Robotics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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