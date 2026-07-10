Dukhan Bank QPSC Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dukhan Bank QPSC Registered hat am 08.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,07 QAR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,070 QAR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 1,64 Milliarden QAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,61 Milliarden QAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at