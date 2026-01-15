Dukhan Bank QPSC Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dukhan Bank QPSC Registered hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dukhan Bank QPSC Registered hat ein EPS von 0,04 QAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 QAR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,260 QAR. Im letzten Jahr hatte Dukhan Bank QPSC Registered einen Gewinn von 0,240 QAR je Aktie eingefahren.

Beim Jahresumsatz wurden 2,83 QAR gegenüber 6,87 QAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

