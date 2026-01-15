15.01.2026 06:31:29

Dukhan Bank QPSC Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dukhan Bank QPSC Registered hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dukhan Bank QPSC Registered hat ein EPS von 0,04 QAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 QAR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,260 QAR. Im letzten Jahr hatte Dukhan Bank QPSC Registered einen Gewinn von 0,240 QAR je Aktie eingefahren.

Beim Jahresumsatz wurden 2,83 QAR gegenüber 6,87 QAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen