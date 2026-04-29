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29.04.2026 06:31:29
Dukhan Bank QPSC Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dukhan Bank QPSC Registered veröffentlichte am 26.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 QAR gegenüber 0,080 QAR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,07 Prozent auf 1,55 Milliarden QAR. Im Vorjahresviertel hatte Dukhan Bank QPSC Registered 1,66 Milliarden QAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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