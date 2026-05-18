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18.05.2026 06:31:29
Duksung gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Duksung hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 34,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Duksung 151,00 KRW je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 34,27 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,52 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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