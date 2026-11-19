Duksung hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Duksung vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 181,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 187,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 29,27 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 30,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Duksung 42,00 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at