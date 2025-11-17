Duksung hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Duksung präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 192,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 103,00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,00 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Duksung einen Umsatz von 37,06 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at