Duksung stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Duksung veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 32,75 KRW. Im Vorjahresquartal waren 118,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,58 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,68 Milliarden KRW umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 350,14 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 451,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,48 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 125,45 Milliarden KRW im Vorjahr.

