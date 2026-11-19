Duksung hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 176,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 192,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 29,27 Milliarden KRW, gegenüber 42,00 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,31 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at