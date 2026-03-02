|
02.03.2026 06:31:29
Duksung: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Duksung hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 32,75 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 118,00 KRW erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,58 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,68 Milliarden KRW umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 350,14 KRW. Im letzten Jahr hatte Duksung einen Gewinn von 446,00 KRW je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 146,48 Milliarden KRW gegenüber 125,45 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.