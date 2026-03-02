Duksung: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Duksung hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 32,75 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 118,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,58 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,68 Milliarden KRW umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 350,14 KRW. Im letzten Jahr hatte Duksung einen Gewinn von 446,00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 146,48 Milliarden KRW gegenüber 125,45 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at