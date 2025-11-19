Dulaqan Real Estate Company KSCC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dulaqan Real Estate Company KSCC hat am 16.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dulaqan Real Estate Company KSCC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,0 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2088,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,1 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at