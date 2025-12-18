Duluth B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Duluth B hat am 16.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Duluth B ein Ergebnis je Aktie von -0,850 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Duluth B mit einem Umsatz von insgesamt 114,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,59 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at