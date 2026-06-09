Duluth B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Duluth B hat am 08.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Duluth B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at