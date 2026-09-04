Duluth B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Duluth B präsentierte am 03.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,040 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 121,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at