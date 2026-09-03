Duluth Lifts Annual Adj. EBITDA Outlook; Stock Up Over 18% In Pre-Market

(RTTNews) - Duluth Holdings Inc. (DLTH), a lifestyle brand, on Thursday revised up its annual adjusted EBITDA outlook and reaffirmed net sales guidance.

For fiscal 2026, the company now expects adjusted EBITDA of $38 million to $42 million, higher than the previous guidance of $28 million to $32 million. Duluth has also reaffirmed annual net sales guidance of $540 million to $560 million.

For fiscal 2025, Duluth had recorded adjusted EBITDA of $24.926 million and net sales of $565.184 million.

DLTH was up by 18.48% at $4.288 in the pre-market trade on the Nasdaq.