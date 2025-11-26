|
26.11.2025 06:31:28
DUNA HOUSE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
DUNA HOUSE hat am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 31,54 HUF, nach 19,68 HUF im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat DUNA HOUSE mit einem Umsatz von insgesamt 12,71 Milliarden HUF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,93 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren, um 27,95 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
