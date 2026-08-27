DUNA HOUSE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DUNA HOUSE veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,22 HUF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 37,45 HUF erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat DUNA HOUSE mit einem Umsatz von insgesamt 14,81 Milliarden HUF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,08 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren, um 22,55 Prozent gesteigert.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 42,00 HUF je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 14,81 Milliarden HUF geschätzt.

Redaktion finanzen.at