DUNA HOUSE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DUNA HOUSE hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 26,90 HUF eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,43 HUF je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,95 Milliarden HUF, während im Vorjahreszeitraum 10,26 Milliarden HUF ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at