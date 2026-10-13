Gogo Aktie
WKN DE: A1W078 / ISIN: US38046C1099
|
13.10.2026 13:16:55
Duncan Aviation Places Prepaid Order For 40 Gogo Galileo HDX Systems
(RTTNews) - Gogo (GOGO) announced that Duncan Aviation has placed a prepaid order for 40 Gogo Galileo HDX systems. Duncan Aviation is an aircraft service provider supporting the aviation needs of business aircraft operators, government agencies, and other aircraft service providers. Powered by the Eutelsat OneWeb enterprise-grade low earth orbit network, Gogo Galileo offers passengers and crew high-performance connectivity around the world.
"As expectations around inflight connectivity rise, we anticipate growing demand for Gogo Galileo HDX and are ready to support it," said Nate Klenke, Duncan Aviations Modifications Sales Manager.
In pre-market trading on NasdaqGS, Gogo shares are up 0.41 percent to $2.45.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gogo Inc
|
05.08.26
|Ausblick: Gogo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Gogo legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Gogo Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gogo Inc
|1,96
|-10,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.