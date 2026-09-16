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16.09.2026 06:31:29
Duncan Fox vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Duncan Fox gab am 13.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 51,91 CLP. Im Vorjahresviertel hatte Duncan Fox 47,32 CLP je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent auf 91,68 Milliarden CLP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,45 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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