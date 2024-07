Duncan Ward dirigiert BMW Classics 2024 am 13. Juli. Das kostenfreie Sommer-Open-Air-Konzert mit dem London Symphony Orchestra auf dem Trafalgar Square.

Das diesjährige kostenlose Sommerkonzert BMW Classics am 13. Juli um 17:00 Uhr unterstreicht die kontinuierliche Partnerschaft zwischen der BMW Group und dem London Symphony Orchestra, das dem Publikum in den letzten zwölf Jahren an einem der berühmtesten Plätze der Welt – dem Trafalgar Square – sowie Zehntausenden von YouTube-Zuschauern rund um den Globus Orchestermusik der Extraklasse bietet. Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW