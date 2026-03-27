Dundee A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dundee A hat am 25.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,06 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,090 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dundee A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 177,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,7 Millionen CAD im Vergleich zu 1,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,57 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 0,640 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Dundee A mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,43 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 25,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at