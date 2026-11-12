Dundee A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dundee A hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,8 Millionen CAD – ein Plus von 23,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dundee A 2,3 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at