Dundee A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dundee A hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,31 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dundee A 2,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 114,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at